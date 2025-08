“ON AIR!” – CAMELIO: “Dovbyk ufficialmente sul mercato, il sogno di Gasp è Vlahovic”, VISNADI: “Non è Artem il punto debole della Roma”, MAGNI: “Se Gasp preferisce Krstovic, va accontentato”

Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Marco Valerio Corsi (Tele Radio Stereo): “Soulè mi sta stupendo, mi sembra un crack. Ho visto la partita col Lens, e gli ho visto fare tutte cose giuste. Salta sempre l’uomo, fa assist, fa gol…io lo vedo proprio con l’argento vivo. E per una Roma che non ha tutti sti fenomeni, se esplode, può fare la differenza. Secondo me ha recepito benissimo le indicazioni del Gasp: gli attaccanti devono incidere, far gol e assist. Su El Aynaoui ho capito che è un giocatore che nella gestione del pallone non è un Paredes, è uno bravo in interdizione e nella copertura delle linee di passaggio, e poi ha la falcata, se lo mangia il campo, ha progressione. Non è un metronomo, non ha quelle caratteristiche. Secondo me se Gasp ci lavora può trasformarlo in un giocatore molto interessante…”

Massimiliano Magni (Radio Romanista): “Se facciamo un sondaggio tra Krstovic e Dovbyk, secondo me in tanti non si prenderebbero il montenegrino. Ma quello che conta però non è quello che pensiamo noi, ma quello che vuole Gasperini. E se Gasp preferirebbe Krstovic, allora va accontentato. Se poi Dovbyk dovesse retare, non è che non gioca più, l’allenatore continuerebbe a lavorarci sopra…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Mi fa piacere che Baldanzi voglia restare alla Roma, ma il titolare da quella parte credo sarà un altro. E credo che lo sappia benissimo anche Baldanzi. Ma oggi si ragiona su 18 giocatori, ci sono 5 cambi e tante partite in più di una volta, e quindi avere un giocatore così motivato fa piacere. Per me il suo meglio non ce l’ha ancora fatto vedere, il problema di Baldanzi è che non fa gol…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Io onestamente a Dovbyk una seconda chance gliela concederei. Per me no ha fatto male l’anno scorso, e penso che il secondo anno potrà essere migliore. Gasp è bravo, e una delle sue qualità è far rendere al massimo i calciatori, e non credo che la Roma debba essere così profondamente cambiata. Per me non è Dovbyk il punto debole della Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Un altro centravanti? Devi prendere qualcuno migliore di lui, e non penso sia facile. Lui fatica a trovare certezze, mi sembra un ragazzo che soffre la pressione. A Gasp non piace tanto, non ci punta in modo deciso, ma per mandarlo via devi trovare un acquirente, e poi devi prendere uno meglio di lui. Qua non si tratta di mandare vi Dovbyk, ma di chiedersi poi chi prendi…”

Enrico Camelio (Radio Radio): “A Gasperini Dovbyk non piace. Gli chiede di far salire la squadra, ma lui questa dote non ce l’ha. L’ucraino è ufficialmente sul mercato, non credo ci possano smentire su questo. La Roma può prendere Kristovic, anche se il sogno di Gasp è Vlahovic ma penso che il serbo alla fine andrà al Milan…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Gasperini vorrebbe 50 giocatori tra trequarti e attacco. A me non sembra che servano tanti calciatori anche se c’è da capire la situazione Dybala. Credo che al massimo possono servire al massimo uno o due elementi. Vlahovic? Ti farebbe fare il salto di qualità…”

Roberto Pruzzo (Rdio Radio): “Secondo me per completare la Roma in fase offensiva serve un attaccante di piede destro. Il Lookman della situazione. Non mi sembra difficile da capire. Se non lo prendono sarà perchè non ci sono le condizioni e adatteranno qualcuno…”

