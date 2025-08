FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questa lunedì 4 agosto 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:30 – AS Roma e Toyota insieme per il match con l’Everton

La collaborazione tra Roma e Toyota si rafforza: in occasione dell’amichevole delle Legends ad agosto a Liverpool, il logo Toyota Gazoo Racing sarà presente sulle maglie giallorosse. Il brand sportivo di Toyota, emblema di innovazione e performance, accompagnerà il club anche nella stagione 2025/26 con attivazioni congiunte e iniziative dedicate a tifosi e squadra. (asroma.com)

Ore 9:15 – Roma, monte stipendi giù di 20 milioni

Il fair play finanziario impone rigore, ma la Roma lo trasforma in strategia: monte stipendi tagliato a 89 milioni lordi (-20 rispetto al 2023-24) e linea verde confermata. Via i maxi ingaggi degli over 30, dentro giovani sostenibili: El Aynaoui, Ferguson, Wesley, Vasquez e Ghilardi costano poco e rientrano nel nuovo tetto salariale (massimo 3 milioni). Il piano Friedkin per il risanamento accelera. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Gasp cerca la vera Roma

Dopo tre settimane a Trigoria e l’amichevole col Lens, si chiude la prima parte della preparazione. La Roma di Gasperini ha già un’identità: pressing alto, marcature a uomo, difesa attenta e gol sempre trovati. Da registrare però le transizioni difensive: in entrambe le uscite, avversari pericolosi in campo aperto. Da oggi a Burton parte la fase due: meno alibi, più automatismi. (Il Messaggero)

Ore 8:45 – Europa League senza padroni. Roma, si può fare

Con la riforma Uefa, anche l’Europa League cambia volto: Roma e Bologna (teste di serie) attendono il sorteggio del 29 agosto in un torneo più equilibrato e senza retrocesse dalla Champions. Niente club “fuori portata”: tra le partecipanti Aston Villa, Betis, Lille, Porto, Stoccarda e il sorprendente Go Ahead Eagles. Con impegno e concentrazione, i giallorossi possono ambire fino in fondo. In palio, oltre alla gloria, fino a 45 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – A Burton nasce il progetto Gasperini

St George’s Park, Burton upon Trent: qui comincia la seconda parte della preparazione della Roma, quella che dovrà forgiare l’identità gasperiniana. Il tecnico chiede automatismi, fiducia nei nuovi e rinforzi mirati: un’ala (tipo Echeverri), un centrocampista, un terzino sinistro e un difensore. Intanto si lavora per integrare Wesley, El Aynaoui e Ferguson, mentre Dovbyk resta in bilico. Test cruciali contro Aston Villa (6 agosto) ed Everton (9). (Il Messaggero)

