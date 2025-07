CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 21 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Gloukh, la Roma prova a inserirsi

La Roma ha provato ad inserirsi nella corsa per Oscar Gloukh (21), trequartista in forza al Red Bull Salisburgo e nel mirino dell’Ajax. Il club di Amstardam sarebbe ancora in vantaggio per assicurarsi il giovane israeliano glasse 2004, ma il club giallorosso tenta il sorpasso. (De Telegraaf)

Ore 9:30 – Offerto Elmas, ora al Lipsia

Alla Roma, sempre a caccia di esterni, è stato offerto Eljif Elmas (25), ala sinistra macedone di proprietà del Lipsia. (Leggo)

Ore 8:25 – Laurientè torna in corsa

Occhio ad Armand Laurienté (26): il trasferimento dell’esterno offensivo francese del Sassuolo è saltato con il Sunderland lo fa tornare ad essere un obiettivo. Il giocatore non ha trovato un’intesa contrattuale con il club inglese. Costa 20 milioni. (Il Messaggero)

Ore 7:30 – Ghilardi, distanza di 2 milioni col Verona

Per Daniele Ghilardi (22) il Verona chiede 12 milioni. Massara è convinto di arrivare a dama con 10 più l’ausilio dei soliti bonus. Somma che potrebbe essere ulteriormente abbassata se nell’affare entrerà Cherubini (21). (Il Messaggero)

IN AGGIORNAMENTO…