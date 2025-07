FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo lunedì 21 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 10:00 – Filipe Luis: “Wesley? Possibile che vada via”

Filipe Luis, allenatore del Flamengo, al termine del match tra rossoneri e Fluminense ha risposto alle domande dei cronisti sulla panchina di Wesley. Ecco le sue parole: Il giocatore è ansioso, preoccupato e noto che non è nella condizione mentale migliore per giocare. Nonostante ciò, si è messo a disposizione della squadra in caso di necessità, ho parlato con lui e sta bene. Ma ovviamente non è facile concentrarsi con tutto quello che ha in testa. C’è una possibilità concreta che se ne vada. E, se ciò dovesse accadere, cercheremo un sostituto. “.

Ore 8:30 – Mannini e Romano convincono Gasperini: “Tanti giovani molto belli”

Tra i talenti osservati con attenzione da Gasperini nel test con il Trastevere spiccano Mattia Mannini e Alessandro Romano. Il primo, classe 2006, è un jolly di fascia portato alla Roma da De Sanctis e ora blindato fino al 2028. Il secondo, svizzero con contratto al 2027, è un regista fisicamente già pronto, che ricorda De Rossi per visione e tiro da fuori. Entrambi potrebbero restare alla corte di Gasp, che li sta valutando in ritiro. (Il Messaggero)

Ore 8:30 – Gasp prova a far convivere Dybala e Soulè

Contro il Trastevere Gasperini ha provato a far coesistere Dybala e Soulé: l’argentino ex Juve ha agito da falso nove, mentre Matias è stato spostato sulla trequarti sinistra. L’esperimento non ha convinto, ma la stagione è lunga e il tecnico avrà tempo per affinare l’intesa. Avere due talenti così è un’opportunità, non un problema. (Corriere dello Sport)

Ore 7:45 – Dovbyk domani torna in gruppo

Artem Dovbyk è pronto a riprendersi la Roma, nonostante l’ombra della concorrenza si faccia sempre più lunga con l’arrivo di Ferguson, un profilo diverso rispetto a Shomurodov. L’ucraino, reduce da un leggero problema fisico che lo ha costretto a saltare il primo test stagionale contro il Trastevere, tornerà in gruppo domani, deciso a dimostrare a Gasperini di meritare un posto nell’undici giallorosso del futuro. (Corriere dello Sport)

