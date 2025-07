Stadio Roma, Gualtieri: “Avrà una capienza di 60-62mila posti. Passaggi irreversibili entro il 2027”

Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto all’emittente radiofonica Radio Romanista parlando del nuovo stadio della Roma. Le sue parole: “Io penso che tutti stanno facendo il massimo. Roma Capitale si sta muovendo nel miglior modo possibile per sciogliere tutti i nodi. Abbiamo recuperato tutte le aree e vinto tutti i ricorsi. In parallelo, la società sta facendo tutti i sondaggi archeologici, che sono molto importanti. Scegliere di farli bene e non finalizzare il progetto finché non siano ultimati, è una scelta che condivido.

Mi sembra che il lavoro stia procedendo con grande qualità, parliamo di un’opera molto significativa. Sarà uno stadio dei record, a partire dalla più grande curva. Un progetto di grande ambizione. E poi perché ci siamo trovati d’accordo sul rigenerare l’area di Pietralata, che vogliamo sia il più verde possibile. Stiamo parlando di un progetto che prevede 6 ettari tra bosco e verde attrezzato, fruibili ai cittadini. I grandi progetti vanno preparati per bene, l’attesa verso la tappa finale appena saranno concluse queste verifiche, non sarà lunga.

La capienza? I posti dovrebbero essere 60mila, con una piccola possibilità di qualcosina in più, 60/62. Una capienza significativa, con possibilità di vedere la partita in maniera più ravvicinata”.

Nel caso in cui venga rieletto come Sindaco di Roma, si sente di dire che eventuali cambi di equilibri non influenzeranno il progetto? E nel caso in cui non venga rieletto?

“Su questo non c’è alcun dubbio. Il sistema istituzionale dei Comuni, che funziona bene, assegna grandi responsabilità ma anche grandi poteri al Sindaco. Il Sindaco viene eletto direttamente, nomina lui gli Assessori. Se il Sindaco vuole fare una cosa, si fa. Io sono convinto che questo sia un progetto giusto, positivo, non solo per la società ma per la città. Siamo indietro agli altri paesi nella modernizzazione degli stadi, che aiutano le società ad essere in salute. E poi parliamo di riqualificazione urbana e di aree degradate. Posso assicurare che lo Stadio si farà e che i passaggi più irreversibili saranno completati entro le rielezioni del 2027”.

Fonte: Radio Romanista