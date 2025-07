CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 12 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 10:30 – Difesa, occhio anche a Cresswell

Il centrale del Tolosa Charlie Cresswell (22) entra nella lista dei nomi per rinforzare il reparto arretrato. Oltre a lui, restano sotto osservazione Lucumì (26) e Mavropanos (27).

Ore 9:25 – Wesley spinge per la Roma

Wesley (21) esterno del Flamengo ha detto sì ai giallorossi e attende l’accordo tra i club. Il Flamengo ha abbassato la richiesta a 25 milioni, la Roma è ferma a 20. Contratto pronto fino al 2030 a 2 milioni a stagione più bonus.

Ore 9:00 – Rios, frenata nella trattativa

Il Palmeiras attende ancora l’offerta da oltre 30 milioni per Rios (25). Massara non ha ancora accelerato e la fumata bianca resta lontana.

Ore 8:30 – Hojlund resta il sogno per l’attacco

Per Hojlund (22) il Manchester United potrebbe aprire al prestito solo a fine agosto. L’attaccante danese resta un pallino di Gasperini, ma la Roma dovrà avere pazienza.

Ore 7:45 – El Aynaoui costa 30 milioni

El Ayanoui (24), centrocampista del Lens, piace molto ma il club francese non scende dalla valutazione di 30 milioni. Operazione non semplice ma più lineare rispetto a quella per Rios.

IN AGGIORNAMENTO…