Calciomercato Roma, contatti col West Ham per Aguerd: no degli inglesi al prestito

Roma attivissima sul mercato in queste ore. Dopo aver rilanciato per Richard Rios con una nuova offerta al Palmeiras, il direttore sportivo Frederic Massara continua a muoversi su più fronti per dare a Gasperini i rinforzi richiesti in vista dell’inizio del ritiro.

Non solo centrocampo: nelle ultime ore è tornato di moda anche il nome di Nayef Aguerd, difensore centrale del West Ham. Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono stati nuovi contatti tra la Roma e il club inglese per esplorare la fattibilità dell’operazione. L’idea giallorossa sarebbe quella di intavolare una trattativa in prestito, ma al momento il West Ham ha chiuso la porta a questa possibilità, ribadendo la volontà di cedere il giocatore soltanto a titolo definitivo.

Situazione dunque complicata, ma che potrebbe evolvere nel corso dei prossimi giorni, specialmente se il club londinese dovesse affondare per altri difensori o se Aguerd dovesse chiedere la cessione. La Roma resta vigile e pronta ad approfittare di eventuali aperture.

Fonte: Gianlucadimarzio.com