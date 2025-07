Lens, Sage: “El Aynaoui via? Se fosse così, non avrebbe giocato l’amichevole di oggi”

Nelle ultime ore la Roma sta provando a trovare un accordo con il Lens per sbloccare la trattativa di El Aynaoui, centrocampista marocchino classe 2001. Secondo le ultime voci i giallorossi avrebbero trovato l’accordo con il giocatore ma il problema sarebbe che il club non vuole privarsi del giocatore a un prezzo inferiore di 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal portale francese Footmercato, al termine dell’amichevole andata in scena oggi tra Lens e lo Standard Liège, il tecnico Pierre Sage della squadra francese avrebbe allontanato le voci di mercato che vedono il centrocampista vicino alla Capitale.

“Se Neil El Aynaoui fosse stato in procinto di partire, non avrebbe giocato nemmeno un minuto in questa partita contro lo Standard Liegi.” El Aynaoui ha infatti giocato il match dal primo minuto. La partita è terminata 2-2.