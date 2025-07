Raduno a Trigoria, domani si parte: ecco i convocati di Gasperini per il ritiro estivo

Tutto pronto per l’inizio dell’era Gian Piero Gasperini sulla panchina della Roma. Domani, presso il centro sportivo di Trigoria, è in programma il raduno della squadra giallorossa, che darà ufficialmente il via alla nuova stagione. La giornata sarà dedicata a visite mediche, test fisici e primi colloqui tra lo staff tecnico e i giocatori. A seguire, partirà la preparazione sul campo, in attesa dei rinforzi di mercato richiesti dal nuovo allenatore.

Sono 29 i calciatori convocati da Gasperini per il ritiro estivo nella capitale. Tra i presenti figurano anche diversi rientri: Cherubini, Darboe, Hermoso e Kumbulla tornano infatti a disposizione. Spazio anche a numerosi giovani, tra cui De Marzi, Mannini, Reale, Romano, Sangaré e il neoacquisto Zelezny. Nella lista figura anche Salah-Eddine, mentre Saud si unirà al gruppo soltanto a partire dal 20 luglio.

Assenti invece Solbakken, ormai in uscita, e Edoardo Bove, che non ha l’idoneità per l’attività agonistica.

Questa la lista completa dei convocati: Angelino, Baldanzi, Boer, Celik, Cherubini, Cristante, Darboe, De Marzi, Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Gollini, Hermoso, Koné, Kumbulla, Mancini, Mannini, Ndicka, Pellegrini, Pisilli, Reale, Rensch, Romano, Salah-Eddine, Sangaré, Saud, Soulé, Svilar, Zelezny.