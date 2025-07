FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo sabato 12 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Trigoria si riaccende: domani parte l’era Gasperini

È tutto pronto al Fulvio Bernardini per il via ufficiale della stagione. Domani il primo giorno di ritiro con Gasperini, affascinato dal centro sportivo: “Meraviglioso, il meglio per lavorare”. Già rientrati Dybala, Pellegrini, El Shaarawy, Baldanzi, Pisilli e Rensch. Test e allenamenti programmati per evitare il caldo e partire forte. (Corriere dello Sport)

Ore 8:40 – Gasperini e il Freisa “3-4-3”: il tecnico porta il vino in Champions

Dopo la conferenza a Trigoria, Gasperini è volato in Piemonte per dedicarsi alla sua altra grande passione: il vino. Il tecnico ha acquistato Cascina Gilli nell’Astigiano e punta a lanciare il Freisa “3-4-3”, omaggio al suo modulo preferito: “Spero che cresca come l’Atalanta”. Il figlio Davide gestisce la cantina: “Papà vuole che il vino parli da sé, non per il nome in etichetta”. (Corriere della Sera)

IN AGGIORNAMENTO…