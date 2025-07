CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il calciomercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 8 luglio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma. Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Ore 13:00 – Paredes, rebus clausola col Boca: si tratta sul prezzo

La Roma sostiene che la clausola da 3,5 milioni per Paredes (31) sia scaduta il 30 giugno, mentre il Boca Juniors e l’entourage del giocatore la ritengono ancora valida. L’argentino è tornato in Italia e spera di sbloccare il ritorno a casa entro la settimana. (TyCSports.com)

Ore 10:30 – Si valuta Ferguson, c’è anche l’Atalanta

Proposto Evan Ferguson (20), giovane attaccante del Brighton. La Roma vorrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto e su di lui c’è anche l’Atalanta. (Il Messaggero)

Ore 10:10 – Wesley, pressing finale per chiudere col Flamengo

La Roma continua a trattare per l’esterno brasiliano Wesley (21): offerti 25 milioni bonus compresi, i rossoneri ne chiedono 30. Il giocatore ha già dato il suo sì e ha messo like a post social del club giallorosso. (Leggo, Il Messaggero)

Ore 9:30 – Krstovic, piena disponibilità alla Roma

Il montenegrino Krstovic (25) ha rifiutato il Leeds e vuole restare in Italia. Piace molto a Gasperini, ma il Lecce chiede 35 milioni. Possibile inserimento di giovani giallorossi nell’affare per abbassare il prezzo. (Leggo)

Ore 9:15 – Ibrahim Salah idea concreta per la trequarti

Massara ha messo nel mirino il marocchino Ibrahim Salah (23) del Rennes, rientrato solo a maggio dopo un’operazione. Gasp lo vuole per la fascia sinistra. Il costo si aggira tra i 15 e i 17 milioni. (Gazzetta)

Ore 9:00 – Mikautadze, Roma in vantaggio per il georgiano

Mikautadze (23) è in uscita dal Lione, valutato 25 milioni. La Roma studia un’offerta con prestito e obbligo di riscatto. Gasp lo considera un profilo adatto per affiancare Dovbyk. (Leggo)

Ore 8:15 – El Aynaoui resta nel mirino, ma il Lens alza il muro

La Roma ha messo sul piatto 20 milioni per il franco-marocchino El Aynaoui (24), ma il Lens ha rifiutato l’offerta. Il centrocampista è considerato il piano B in caso di mancato accordo per Rios. (Gazzetta dello Sport, Leggo)

Ore 8:00 – Roma, accelerata per Richard Rios

Il centrocampista colombiano del Palmeiras Richard Rios (25) è il primo nome sulla lista di Gasperini. La Roma ha offerto 22 milioni, ma il club brasiliano ne chiede 30. Superata al momento la candidatura di O’Riley, El Aynaoui resta l’alternativa. (Leggo, Il Messaggero, Gazzetta)

IN AGGIORNAMENTO…