Calciomercato Roma, pista Rios prioritaria: in arrivo un’offerta importante

Richard Rios si candida a diventare uno dei nomi caldi dell’estate giallorossa. Il centrocampista del Palmeiras è infatti finito in cima alla lista dei desideri della Roma, alla ricerca di rinforzi di qualità e sostanza per la mediana da mettere a disposizione di Gian Piero Gasperini. A rilanciare l’interesse della Roma è stato Gianluigi Longari di Sportitalia, secondo cui i giallorossi considerano il colombiano un obiettivo prioritario in vista della nuova stagione.

La concorrenza, però, non manca. L’unica offerta ufficiale arrivata finora al club brasiliano è quella del Porto, che ha messo sul piatto 17 milioni di euro. Una cifra ritenuta insufficiente dal Palmeiras, che non ha intenzione di privarsi del giocatore a condizioni di saldo. Dalla Roma, invece, è atteso a breve un tentativo più deciso, con Massara pronto a muoversi per cercare di sbloccare la trattativa.

Anche l’Inter osserva con attenzione la situazione. I nerazzurri considerano Rios una possibile alternativa ad Ederson in caso di partenza di Calhanoglu, ma al momento non hanno ancora presentato offerte concrete.

Reduce da una stagione positiva, impreziosita anche da buone prestazioni al Mondiale per Club, Rios ha attirato le attenzioni di diversi club europei. La Roma è in prima fila e punta a bruciare la concorrenza.

Fonte: Sportitalia