FLASH GIALLOROSSO – Tutte le brevissime dal mondo Roma minuto per minuto

Tra allenamenti, indiscrezioni, post social, curiosità e piccoli retroscena, il mondo giallorosso è un flusso continuo di notizie, voci e dettagli spesso sfuggiti ai radar. In questa rubrica troverete tutto quello che ruota attorno alla Roma e che magari non trova spazio nel resto del sito: notizie brevi, note di colore, curiosità e segnalazioni in tempo reale di questo martedì 8 luglio 2025. Aggiornamenti flash, da leggere in un attimo… ma da non perdere.

Ore 9:30 – Cobolli cuore giallorosso: a Wimbledon con Bove e famiglia romanista

Flavio Cobolli, ai quarti di Wimbledon, è sostenuto dal fratello Guglielmo e da Edoardo Bove, suo grande amico dai tempi delle giovanili della Roma. Famiglia molto unita e romanista: vivono a Porta di Roma, sono tutti abbonati, anche il nonno. (La Repubblica)

Ore 7:30 – Svilar, papà e leader: pronto il rinnovo fino al 2033

Mile Svilar è diventato papà da appena due settimane, ma non ha mai smesso di allenarsi: ad Anversa ha continuato a lavorare per presentarsi al top a Trigoria. Il portiere della Roma, miglior numero uno della Serie A, è pronto a firmare un maxi rinnovo da oltre 3 milioni annui, valido fino al 2033 grazie al nuovo decreto governativo. L’accordo verrà ufficializzato entro luglio. (Corriere dello Sport)

