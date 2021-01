CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 5 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:00 – La Roma sarebbe tra le due squadre italiane che negli ultimi giorni si sarebbe fatta avanti con Giroud (34) incassando il no dell’attaccante. L’altro club è la Fiorentina. (Tuttosport.com)

Ore 15:00 – Si raffredda la pista Frimpong (20): il Celtic non ha intenzione di cederlo a gennaio, ogni discorso rimandato all’estate. Oltre alla Roma c’è il Southampton. (Tele Radio Stereo)

Ore 14:20 – Il Napoli ha rifiutato le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia per Milik (26). L’unico club ad aver offerto 15 milioni per il polacco è la Fiorentina, destinazione però rifiutata dall’attaccante. La Roma osserva, interessata al calciatore per il prossimo giugno a parametro zero. (Calciomercato.it)

Ore 13:45 – Spunta una clausola sul contratto di Perotti (32) col Fenerbahce: i turchi si faranno carico per intero dei 2,5 milioni di euro netti del contratto solo se l’argentino riuscirà a collezionare almeno quindici presenze stagionali. Altrimenti la Roma dovrà contribuire al suo stipendio. (forzaroma.info)

Ore 10:30 – La Roma spera di riuscire a piazzare gli esuberi, ma Fazio, Jesus e Santon non hanno intenzione di lasciare il club a gennaio. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Per la destra spunta Celik (23). Il terzino turco del Lille è un obiettivo della Roma, ma i francesi chiedono 15 milioni. Deciderà Friedkin. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:10 – Carles Perez (22) può lasciare la Roma a gennaio con la formula del prestito: il Sassuolo è interessato allo spagnolo. (Gazzetta dello Sport)

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…