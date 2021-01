CROTONE-ROMA, i convocati di Fonseca: out Spinazzola, ancora in lista Providence e Podgoreanu

AS ROMA NEWS – Sono 21 i convocati da mister Paulo Fonseca per il match di domani pomeriggio ore 15 contro il Crotone. In lista figurano ancora i nomi di Providece e Podgoreanu.

Assenti invece Spinazzola, Fazio, Mirante, Calafiori, Santon e Pedro. Out anche Pastore. Il problema terzini dunque resta di attualità in casa giallorossa.

Questo l’elenco completo dei convocati dal tecnico giallorosso nel tweet appena pubblicato dai canali social dell’AS Roma: