FONSECA: “Il mercato può migliorare la Roma, ho detto a Pinto i nomi che ci servono. Carles Perez in grande crescita”

AS ROMA NEWS – Paulo Fonseca risponde alle domande di giornali e radio nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Crotone-Roma. Questo il pensiero dell’allenatore portoghese sull’impegno di domani e sulle voci di mercato che interessano i giallorossi:

Sky Sport: “Partita faticosa contro la Samp, e poi due impegni duri contro Inter e Lazio. Meglio dare continuità al gruppo o meglio cambiare?”

“E’ stata una partita fisicamente pesante, ma non abbiamo tempo per recuperare. Non penso alle altre partite. Cambierò due o tre giocatori, ma l’intenzione della squadra non cambierà”.

Sky Sport: “Il terzo posto è una grande occasione per il mercato. Pinto e i Friedkin sanno che investire ora potrebbe essere importante?”

“Sì, parlo sempre con la società. Sanno quali sono le necessità per migliorare la squadra. Stiamo parlando per rendere la Roma più forte”.

Gazzetta dello Sport: “E’ vero che non ha fatto richieste specifiche alla società?”

“Io sto parlando con Tiago Pinto, sa i giocatori che ci servono, sa i nomi che ho dato e che per me possono migliorare la squadra. Ci sono diversi nomi, vediamo che succede”.

Il Romanista: “Il Crotone ha giocato alla pari con l’Inter prima del crollo. E’ più importante partire forte subito o fare cambi in corsa?”

“Ho parlato con i miei giocatori di questo, il Crotone è una buonissima squadra, con grande qualità. Non sarà facile giocare come hanno fatto contro l’Inter. Domani sarà difficile, dobbiamo giocare con ambizione e attenzione per vincere”.

Corriere dello Sport: “In quale reparto ha più bisogno di rinforzi?”

“Non voglio parlare molto di mercato, stiamo lavorando per migliorare della squadra. Ma non faccio nomi, parlerò dei giocatori solo quando arrivano”.

Il Tempo: “Solo Inter e Juve per lo scudetto o ci sono anche altre squadre come la Roma?”

“Juve e Inter sono le squadre che hanno fatto investimenti più importanti, ma tutti abbiamo ambizioni, guardate quello che sta facendo il Milan, è fantastico. E’ una candidata come Napoli e Atalanta, ma per me le principali favorite sono le due squadre che hanno investito di più”.

Ansa: “Il mercato per voi è un’occasione per migliorare il risultato dell’anno scorso o per provare ad avvicinarsi a Milan e Inter?”

“E’ un’opportunità per migliorare la squadra”.

Rete Sport: “Come sta Spinazzola? Recupera per l’Inter?”

“Sta recuperando bene, sono fiducioso per l’Inter”.

Tele Radio Stereo: “La partita di domani può essere l’occasione per rilanciare Carles Perez? E’ vero che può partire in prestito?”

“Carles sta migliorando molto, ha più fiducia. Può essere un giocatore importante per la squadra, è in crescita”.

Centro Suono Sport: “Quanto è importante occupare gli spazi di mezzo per creare problemi agli avversari?”

“Sono tutti momenti importanti, per me è difficile isolarne uno. Dipende dalla partita, c’è una strategia per ogni partita dove può essere più importante lo spazio in mezzo e altre volte quello esterno”.

Roma TV: “Come stanno Mirante e Santon?”

“Stanno meglio, ma non sono ancora pronti”.

Roma Radio: “Quanto è importante la crescita di Karsdorp e quanti margini di crescita ha?”

“Ha molti margini di crescita. Può migliorare in determinati aspetti della partita”.

Giallorossi.net – A. Fiorini