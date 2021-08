CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso in tempo reale

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 28 agosto sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 16:00 – Dal Messico assicurano: Simeone non ha intenzione di privarsi di Hector Herrera (31), centrocampista finito nel mirino della Roma, considerandolo ancora un giocato preziosissimo per la sua squadra. (vanguardia.com.mx)

Ore 11:50 – Davide Santon (30) spera di essere reintegrato in rosa al termine del calciomercato: Reynolds non ha convinto Mourinho, e il terzino ex Inter può tornare con la prima squadra. (Gazzetta.it)

Ore 11:05 – Il ds del Borussia M’Gladbach ha parlato di Zakaria (24) e del suo contratto in scadenza 2022: “Cercheremo di parlare con Denis per estendere il contratto. In questa fase, con il Coronavirus, i giocatori non dovrebbero rischiare. Potrebbero finire improvvisamente senza un club alla fine di un contratto“.

Ore 10:00 – Luigi Sepe (30) in uscita dal Parma, complice l’arrivo in gialloblu di Gianluigi Buffon, piace anche alla Roma, oltre che all’Inter e alla Samp. In giallorosso farebbe il secondo a Rui Patricio. (seriebnews.com)

Ore 9:20 – E’ Borja Mayoral (24) che insieme al suo agente sta meditando l’addio alla Roma dopo le proposte di Crystal Palace e Fiorentina. Serve però l’ok di Real Madrid e Roma, poco propensa a questa soluzione. (Il Tempo)

Ore 8:30 – Resta vivo il nome di Hector Herrera (31) in ottica Roma, ma i giallorossi devono prima cedere uno tra Villar e Diawara. (Gianlucadimarzio.com)

Seguono aggiornamenti…