CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo domenica 21 agosto 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:50 – LA ROMA PENSA A MAKSIMOVIC PER LA DIFESA – La Roma sta cercando di completare la rosa di Josè Mourinho con un difensore. Nelle ultime ore il club giallorosso ha fatto un sondaggio – esplorativo – per il centrale Maksimovic (30). Il serbo, svincolato, sta trattando da tempo col Galatasaray, ma la Roma ci pensa. (Repubblica.it)

Ore 13:00 – FELIX, VOCI CONTRASTANTI SULLA CREMONESE – Voci discordanti su Felix (19) alla Cremonese: alcuni giornali danno l’affare ben avviato, con un incontro in programma oggi tra Pinto e il ds del lombardi Giacchetta per cercare la fumata bianca. Secondo Tuttosport invece non c’è accordo tra il giocatore e la Cremonese, con l’affare quindi che sembra raffreddarsi.

Ore 11:20 – SHOMURODOV, IL BOLOGNA ANCORA IN CORSA – Non è ancora del tutto sfumata la possibilità di un trasferimento di Eldor Shomurodov (27) al Bologna. La sensazione è che l’affare potrebbe sbloccarsi in prossimità degli ultimi giorni di mercato, con la Roma che potrebbe anche aprire al prestito con diritto di riscatto. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:50 – ROMA, UN DIFENSORE AL FOTOFINISH – Tiago Pinto è concentrato nelle cessioni di Felix e/o Shomurodov per far spazio a Belotti, poi il gm penserà al difensore centrale da regalare a Mourinho: si cerca un’occasione last minute da Spagna o Inghilterra. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – KLUIVERT TRA FULHAM E AJAX – Justin Kluivert (23) non ha ancora trovato una sistemazione. Il Fulham sembra non voler affondare e allora occhio all’Ajax, che sta pensando seriamente al ritorno a casa dell’ex lanciere. (Corriere dello Sport)



