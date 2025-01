CALCIOMERCATO ROMA LIVE! Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questa domenica 26 gennaio 2025 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 9:30 – RASPADORI RESTA L’OBIETTIVO PER L’ATTACCO – Giacomo Raspadori (24), rimasto ieri in panchina nella vittoria del Napoli sulla Juventus, resta nel mirino della Roma che pensa di presentare nelle prossime ore un’offerta in prestito con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al raggiungimento di certi obiettivi sportivi. (Tuttosport)

Ore 9:15 – PROSSIMA SETTIMANA INCONTRO ROMA-BAYER – La Roma e il Bayer Leverkusen si incontreranno la prossima settimana per discutere del trasferimento di Mario Hermoso (29) al club tedesco e stabilire il valore del cartellino del calciatore. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

Ore 8:00 – MARMOL O DI CESARE PER LA DIFESA – Sono Mika Marmol (23) del Las Palmas e Marco Di Cesare (22) del Racing i due nomi che Ghisolfi sta puntando per rimpiazzare Hermoso. Il primo ha una clausola rescissoria di 10 milioni di euro. (Il Messaggero)

Ore 7:50 – IL MARSIGLIA INSISTE PER ZALEWSKI – L’OM di De Zerbi sta provando ad assicurarsi le prestazioni di Nicola Zalewski (22), esterno polacco che non ha intenzione di rinnovare il suo contratto con la Roma. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 7:30 – CELIK NEL MIRINO DEL GALATASARAY – Dalla Turchia assicurano: il Galatasaray vuole Zeki Celik (27) in prestito con diritto di riscatto (fissato tra i 2,5 e i 3,5 milioni) e a coprire un milione dell’attuale ingaggio, che ammonta a 2,5 milioni di euro. (yeniasir.com.tr)

IN AGGIORNAMENTO…

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!