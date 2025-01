(LIVE!) UDINESE-ROMA: 0-0. Ammonito Celik per una trattenuta su Payero

AS ROMA NEWS – La Roma prova a sfatare il tabù trasferte proprio su quel campo dove il lontano aprile dello scorso anno era riuscita a strappare per l’ultima volta i tre punti lontano dall’Olimpico. I giallorossi affrontano questo pomeriggio al Bluenergy Stadium l’Udinese di Runjaic dopo l’ennesimo passo falso esterno rimediato in coppa giovedì scorso.

Ranieri, apparso particolarmente affranto dopo il ko contro l’AZ, spera di vedere oggi dei segnali di riscossa da parte della sua squadra e soprattutto di riuscire a sbloccare la squadra con una vittoria che permetterebbe alla Roma di allungare la scia di risultati utili in campionato.

LA CRONACA DEL MATCH

PRIMO TEMPO

21′ – Ammonito Celik che trattiene Payero.

15′ – Partita bloccata, ritmi bassi e qualche errore di troppo da entrambe le parti.

7′ – CAMBIO UDINESE: fuori Touré, dentro Kabasele.

6′ – Si fa male Touré, l’infortunio sembra serio per il giocatore dei friulani.

0′ – Fischia Sozza, comincia Udinese-Roma!

LE ULTIME LIVE DAL BLUENERGY STADIUM

Ore 14:15 – La Roma ufficializza il suo schieramento con un tweet: tante sorprese, a cominciare dall’esordio di Rensch. Confermato Celik, con Hummels che va in panchina. In attacco Baldanzi e Pellegrini dietro a Dovbyk.



Ore 13:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlström, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca.

Ore 13:50 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena comunicata in anteprima da Filippo Biafora de Il Tempo: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Koné, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk.

Ore 13:00 – Due ore esatte al fischio d’inizio. Tempo perturbato sopra Udine. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, diversi i rebus da sciogliere in mezzo al campo e in attacco tra i giallorossi.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Touré; Modesto, Lovric, Karlström, Payero, Zemura; Thauvin, Lucca. All.: Runjaic.

A disp.: Selvik, Padelli, Sanchez, Kamara, Atta, Pafundi, Bravo, Kabasele, Ekkelenkamp, Pejicic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Pisilli, Koné, Angelino; Baldanzi, Pellegrini; Dovbyk. All.: Ranieri.

A disp.: De Marzi, Gollini, Cristante, Abdulhamid, Shomourodov, Hummels, Paredes, Soulè, Dybala, Dahl, Saelemaekers, Zalewski, El Shaarawy.

Arbitro: Sozza (Seregno). Assistenti: Mondin-Bercigli. IV Uomo: Arena. Var: Serra. Avar: Maresca.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

