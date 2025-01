PELLEGRINI: “Eravamo sotto immeritatamente, nello spogliatoio ci siamo caricati tanto. Volevamo la vittoria come fosse la vita”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma. Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara di campionato appena conclusa al Bluenergy Stadium:

Nel momento del bisogno ci sei…

“Era importante vincere, per la classifica ma perchè in trasferta stavamo facendo fatica. Eravamo sotto immeritatamente, nello spogliatoio ci siamo caricati e siamo riusciti a vincere, era molto importante”.

Ci pensavate?

“In casa da quando c’è il mister sta andando tutto secondo i piani, ma ci mancavano i risultati in trasferta. Secondo me la squadra ha reagito molto bene, sono contento, volevamo la vittoria come se fosse la vita”.

Perchè siete rientrati così presto?

“Ci siamo caricati tanto, eravamo troppo caldi e per questo siamo tornati in campo. Volevamo vincere la partita”

