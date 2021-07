CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo giovedì 29 luglio sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – Gonzalo Villar (24) non ha convinto del tutto Mourinho, che lo ha messo tra i cedibili e qualora arrivasse un’offerta per lo spagnolo, il club la valuterà attentamente. Sul giocatore c’è l’interesse di diversi club della Liga. (Tmw.com)

Ore 10:40 – Colpo della Roma Femminile, presa Joyce Borini, jolly per la fascia sinistra ex Real Madrid. La calciatrice brasiliana è già a Roma in quarantena, svolgerà presto le visite mediche. Lo riferisce Emanuele Zotti de Il Tempo su Twitter.

Ore 10:00 – Nell’affare Shomurodov (26) potrebbe finire un giovane calciatore della Roma: Zalewski (19), Bove (19) o Ciervo (19) i calciatori in ballo. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:20 – L’ufficialità di Matias Vina (23) dovrebbe arrivare a breve, forse già nella giornata di oggi. Roma e Palmeiras stanno sistemando gli ultimi dettagli. (Il Romanista)

Ore 8:30 – Retroscena di mercato: la Roma ha provato a sondare il terreno per Kaio Jorge (19), centravanti del Santos ma i giallorossi si sono mossi troppo tardi: la Juventus era troppo avanti nella trattativa per il giovane attaccante brasiliano. (Il Tempo)

Seguono aggiornamenti…