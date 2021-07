RITIRO ROMA: Veretout ancora a parte, salterà la gara contro il Siviglia

AS ROMA NEWS – Prosegue il lavoro di avvicinamento all’inizio della prossima stagione per la Roma di Mourinho, che sabato pomeriggio torneranno di nuovo in campo.

Ad affrontare i giallorossi stavolta sarà il Siviglia dell’ex ds Monchi, nel match in programma alle ore 18:30, diretta tv su Sky Sport.

Purtroppo non recupera ancora Jordan Veretout, fermato da un nuovo problema muscolare: il francese anche oggi ha svolto lavoro individuale, e non ce la farà per la partita contro gli spagnoli.

Tutti gli altri regolarmente in gruppo, ad eccezione dei calciatori che ieri contro il Porto hanno giocato l’intera partita: per loro solo lavoro di scarico.

Giallorossi.net – G. Pinoli