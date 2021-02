CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 1 febbraio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 13:25 – Ufficiale: Bryan Reynolds (19) è un nuovo giocatore della Roma. Il contratto è stato appena depositato in Lega, arriva in prestito con obbligo di riscatto. A breve uscirà anche il comunicato del club giallorosso.

Ore 13:10 – Dallo Spezia fanno sapere che Davide Santon (30) non vestirà la maglia dei liguri. (Filippo Biafora su Twitter)

Ore 12:50 – Lo Spezia ci prova per Davide Santon (30). Il terzino però non ha ancora dato la propria disponibilità al trasferimento. (Sportitalia)

Ore 12:20 – “L’audacia espressa dai procuratori è andata oltre la logica di una trattativa audace tra i due club. Al di là del cordiale incontro con Tiago Pinto, non siamo mai entrati nel vivo della trattativa”. Sono le parole pronunciate oggi da Marotta a proposito del possibile scambio Dzeko (35)-Sanchez (32).

Ore 11:45 – La Roma si muove sui giovani talenti: primi approcci per il gioiellino Samuele Vignato (16) e per il talentino Kosovaro Donart Lubishtani (16) del Chievo, entrambi classe 2004 ma già stabilmente titolari in Primavera seppur sotto età. (Nicolò Schira su Twitter)

Ore 11:15 – La Roma è vicina ad un altro acquisto: i giallorossi sarebbero ad un passo da Felix Asena Gyan (18), conosciuto semplicemente come “Felix”, che sarebbe stato offerto anche al Milan. Si tratta di un attaccante ghanese 18enne, che insieme a Reynolds occuperà le caselle da extracomunitario che i capitolini possono riempire in questa stagione. (Calciomercato.com)

Ore 10:15 – Tiago Pinto al lavoro per provare a cedere almeno uno tra Santon (30), Fazio (33), Juan Jesus (29), Diawara (23) e Carles Perez (22) in questo ultimo giorno di mercato. (Jacopo Aliprandi su Twitter)

Ore 9:30 – Due giocatori ancora in bilico nella Roma: Federico Fazio (33) che potrebbe decidersi ad accettare il Parma, e Carles Perez (22) che ha diverse richieste in prestito dalla Spagna. (Il Messaggero)

Ore 8:40 – Edin Dzeko (35) verso la permanenza alla Roma: il giocatore resterà in giallorosso salvo colpi di scena dell’ultimo minuto. E da domani si proverà a ricomporre la frattura con Fonseca. (Corriere dello Sport)

Ore 8:30 – Ultimo giorno di mercato, oggi alle 20 si chiuderanno gli affari di questa sessione invernale del 2021.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI…