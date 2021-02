REYNOLDS: “Mi ispiro ad Hakimi, mi ci rivedo per caratteristiche. Devo migliorare in difesa”

AS ROMA NEWS – Bryan Reynolds si presenta in conferenza stampa a pochi minuti dall’annuncio ufficiale del suo acquisto da parte della Roma. Queste le parole del terzino giallorosso alla stampa:

Sky Sport: “Quali sono i tuoi obiettivi e le tue motivazioni?”

“I miei obiettivi sono di esordire e vincere i titoli. Sono onorato di questa occasione che mi è concessa”.

Sky Sport: “Quali sono le tue qualità migliori e le cose dove devi migliorare?”

“I miei punti di forza sono la fase offensiva, la fisicità, sono forte e veloce, so crossare bene. Devo migliorare nella fase difensiva, nel posizionamento. Le mie caratteristiche andranno adattate al modo di giocare della Roma”.

Gazzetta dello Sport: “Perchè è scelto la Roma e non la Juventus? E’ vero che poteva finire in prestito al Benevento?”

“Non vorrei entrare nei dettagli. Eravamo contenti dell’interessamento di tanti club, ma ho scelto la Roma e penso di aver fatto la scelta migliore. Ho la possibilità di stare subito in prima squadra, aiuterà la mia crescita”.

Ansa: “Come stai fisicamente dopo il Covid? Sei pronto a giocare contro la Juve?”

“Sto bene, sono in salute. Sono sempre stato asintomatico. Domani inizio a lavorare con la squadra, vedremo per la prossima partita”.

Centro Suono Sport: “A che punto è il calcio negli Stati Uniti? Stanno venendo fuori tanti talenti dal calcio americano…”

“La MLS è un campionato che sta crescendo, è il campionato perfetto per un livello intermedio per far affermare i giovani talenti prima del salto nei primi 5 campionati europei. McKennie è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, e sempre più club europei mettono gli occhi sui talenti americani. Sempre più giocatori americani giocano in Europa, e i bambini cominciano a guardarli con ammirazione”.

Il Tempo: “Pensa di poter giocare già qualche partita in prima squadra da questa stagione?”

“Sì, credo che mi civorrà del tempo per ambientarmi, ma credo di non aver problemi. Lavorerò duro, e il mio obiettivo è di fare qualche presenza prima della fine della stagione”.

Il Romanista: “Hai visto qualche partita? C’è qualche giocatore a cui ti ispiri?”

“Cerco di vedere sempre più partite possibile, anche della Serie A. I migliori a cui guardo sono Hakimi e Cuadrado, mi ci rivedo per caratteristiche”.

Rete Sport: “Hai parlato con Fonseca? Come ti ha convinto a scegliere la Roma e non la Juventus?”

“Ho parlato con mister Fonseca, mi ha detto che era contento del mio arrivo e il piacere è reciproco. Ora spetta a me ambientarmi il prima possibile per avere un posto in piena squadra. Sono certo di aver fatto la scelta migliore”.

Tele Radio Stereo: “I Friedkin hanno giocato un ruolo importante nella trattativa. Quanto è influito nella tua scelta?”

“Ho parlato con Ryan Friedkin, siamo entrambi texani, questo mi aiuterà ad ambientarmi. Ma alla base della mia scelta è il progetto tecnico, potermi allenare con la prima squadra e con grandi calciatori, e cercare il processo di ambientamento”.

Roma TV: “Quale sono state le tue prime emozioni a Roma e il tuo impatto con il centro sportivo”.

“Le mie prime impressioni sono magnifiche, stupende. E’ un salto di qualità incredibile. La reazione al centro sportivo è stata “Wow”, sono sopraffatto dalle emozioni, anche ieri all’Olimpico”.

Roma Radio: “Cosa ti ha colpito della Roma?”

“Sì, ho visto la partita di ieri, mi ha colpito la velocità delle transizioni, il modo in cui ha dominato la partita e il possesso palla”.

Giallorossi.net – A. Fiorini