CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

Ore 10:25 – PER LA SINISTRA SI VALUTA BERENGUER – Per rinforzare l’attacco la Roma starebbe valutando il profilo di Alex Berenguer (28). L’ala sinistra ex Torino si è appena svincolato dall’Athletic Club di Bilbao e può essere acquistato a zero. (Leggo)

Ore 9:30 – VALENTINI, SMENTITE DA TRIGORIA – Dall’Argentina confermano l’interesse della Roma per Nicolas Valentini (23), difensore del Boca Juniors che va in scadenza di contratto a dicembre 2024. Ma Da Trigoria però sono arrivate smentite: il giocatore non interessa. (Il Messaggero / TRS)

Ore 8:40 – LE FEE, LA ROMA ALZA L’OFFERTA – La Roma ha presentato una nuova proposta al Rennes per Enzo Le Fee (24) arrivando ad offrire 18 milioni più bonus. Fumata bianca più vicina. (Il Messaggero)

Ore 8:10 – DYBALA E GHISOLFI, INCONTRO FISSATO – Paulo Dybala (30) tornerà a Roma con qualche giorno d’anticipo rispetto all’inizio del ritiro di Trigoria fissato per l’8 luglio. La Joya incontrerà Ghisolfi per parlare del suo futuro e del possibile rinnovo di contratto. (Leggo / Corriere della Sera)

Ore 7:30 – PRONTO L’ASSALTO A CHIESA E BELLANOVA – Dopo il flop in azzurro, la Roma si prepara a dare l’assalto a Raoul Bellanova (24) e Federico Chiesa (26). I due restano i primi nomi sulla lista di De Rossi, e le prestazioni deludenti dell’Italia possono aiutare Ghisolfi nelle trattative. (Il Tempo)

