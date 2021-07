CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo sabato 17 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 14:20 – Justin Kluivert (21) è atteso a Nizza in queste ore per svolgere le visite mediche. Accordo raggiunto con la Roma per un prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. (Rmc Sport)

Ore 13:25 – Justin Kluivert (21) saluta il Lipsia con un post su Instagram: “Un grande grazie al Lipsia. È giunto il momento di iniziare la prossima fase del mio viaggio, ma una cosa è certa: vi voglio bene a tutti, grazie”. L’olandese è a un passo dal trasferimento al Nizza.

Ore 12:50 – Zero offerte per diversi esuberi della Roma: nessuna richiesta, al momento, per Pedro (33), Ante Coric (24) e William Bianda (21). Su Federico Fazio (34) c’era l’interesse del Verona, poi sparito. (ilromanista.eu)

Ore 11:30 – Sempre più vicino Matias Viña (23): l’offerta della Roma è di 10 milioni più 2,5 di bonus legati alle presenze e alla qualificazione alla prossima Champions League. Lo scrive in questi minuti Angelo Mangiante di Sky Sport su Twitter.

Ore 10:00 – L’interesse del Monaco per Javier Pastore (32) sembra davvero concreto, ma manca l’accordo tra la Roma e il Flaco. I giallorossi sono disposti a liberarlo a zero pur di risparmiare sul suo ingaggio, ma pare che il giocatore voglia le due annualità più o meno al completo. A queste condizioni non se ne fa nulla. (Il Romanista)

Ore 9:30 – Contatti tra la Roma e il Bologna per il centrocampista Tommaso Milanese (18) autore di 8 reti e 4 assist nell’ultimo campionato Primavera: i rossoblu stanno capendo se ci sono i margini per impostare una trattativa simile a quella di Cangiano: un milione di euro più una percentuale sulla futura rivendita tra il 20 e il 30%. (Il Resto del Carlino)

Ore 8:50 – La Roma sta spingendo forte su Matias Viña (23): offerta al Palmeiras di 10 milioni più bonus, intorno ai 15 si può chiudere. Le alternative sono Maouassa (23) del Rennes, Alioski (29), svincolato, e Reinildo Mandava (27) del Lille. Più complicate le piste che portano a Bensebaini (26) e Telles (28).

