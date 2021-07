Di Marzio: “Accordo raggiunto con il Palmeiras per Matías Viña, ecco le cifre dell’operazione”

CALCIOMERCATO AS ROMA – La Roma è a un passo da Matías Viña. I giallorossi hanno infatti raggiunto l’accordo con il Palmeiras per il terzino uruguaiano che arriverà per sostituire Spinazzola.

La Roma per convincere il Palmeiras ha aumentato i bonus: la trattativa quindi si è chiusa a 10 milioni di parte fissa più circa 3 di bonus. Domani sarà la giornata dei contratti.

I giallorossi vorrebbero chiudere subito la trattativa per dare a Mourinho il prima possibile il terzino sinistro.

(Fonte: Gianlucadimarzio.com)