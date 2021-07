Paratici fa la spesa in Italia: il Tottenham piomba su Pellegrini

AS ROMA NEWS – Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo del Tottenham, ha deciso di fare la spesa in Italia. C’era da aspettarselo, dato che il ds ex Juve conosce molto bene il valore di alcuni calciatori che giocano nel nostro campionato.

E così dopo essersi praticamente assicurato dall’Atalanta il portiere Gianluigi Gollini, ora il dirigente degli Spurs vuole strappare anche Lorenzo Pellegrini alla Roma e Dusan Vlahovic alla Fiorentina. Lo scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani).

Il trequartista giallorosso infatti è ancora alle prese con un rinnovo di contratto che sembra più complicato del previsto: Pellegrini andrà in scadenza il prossimo giugno, e la Roma rischia di perderlo a parametro zero. Occhio dunque a possibili offerte che possono arrivare oltremanica.

La Roma avrebbe già il trequartista in casa, l’armeno Mkhitaryan, che in quel ruolo ha già cominciato a giocarci nelle prime due amichevoli contro Montecatini e Ternana. Inoltre le voci di mercato su esterni come Luis Diaz e Marcus Thuram potrebbero lasciar intendere come i giallorossi stiano pensando di cambiare la conformazione della propria trequarti.

Fonte: Leggo