CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA IN TEMPO REALE – Tutte le notizie di mercato minuto per minuto di questo lunedì 20 gennaio 2020 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:00 – Matteo Politano (26) avvistato stamattina a Roma, ma per motivi personali e non di mercato. Il giocatore farà rientro a Milano domani. (Tele Radio Stereo)

Ore 10:20 – Sul taccuino di Petrachi resta quindi in prima fila il nome di Politano insieme a quelli di Shaqiri (28), Januzaj (24) e Suso (26), oltre alle ipotesi più difficili rappresentate da Dani Olmo (21) e Bernardeschi (25). (Il Tempo)

Ore 9:45 – Visto l’interesse del Galatasaray per Cetin (23), la Roma ha fissato il prezzo per il difensore: servono 10 milioni di euro per portarlo via da Trigoria. (milliyet.com.tr)

Ore 9:30 – Roma e Inter tornano a trattare per Politano (26), si discute sulla formula del trasferimento che potrebbe essere prestito con diritto di riscatto destinato a trasformarsi in obbligo dopo determinate presenze. (Il Messaggero)

Seguiranno aggiornamenti…