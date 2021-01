CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 25 gennaio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:30 – Tra le alternative a Dzeko, la Roma, in caso di cessione del bosniaco, valuterebbe la candidatura di Krzysztof Piątek (25), attualmente all’Herta Berlino. (Leggo)

Ore 11:40 – Il Parma stringe per Federico Fazio (33): giornata decisiva, si attende solo una risposta dal giocatore per chiudere l’affare. (Gianluca Di Marzio su Twitter).

Ore 9:20 – In chiusura l’affare Reynolds (19): oggi è previsto l’arrivo dei contratti per le firme. Quella odierna sarà anche una giornata cruciale per la questione passaporto, con conseguente arrivo in Italia previsto nei prossimi giorni. (Calciomercato.it)

Ore 8:40 – La Roma e il Verona approfitteranno della partita di domenica per parlare di Marco Silvestri (29), portiere dei veneti che i giallorossi vorrebbero fin da subito ma che molto probabilmente sarà possibile prendere solo in estate. (Il Tempo)

