Smalling non brilla più. Con lui va in crisi tutta la difesa

NOTIZIE ROMA CALCIO – È una difesa doubleface, scrive oggi La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese). Assolutamente rivedibile (e di molto) dal punto di vista del rendimento difensivo, particolarmente utile per la partecipazione alla manovra offensiva. Di certo, Fonseca dovrà registrare presto qualcosa, per tornare ad avere dalla retroguardia maggiore copertura e più affidabilità.

La Roma nelle ultime quattro partite ha incassato ben dieci gol (addirittura 12 se si prendono in considerazione anche i tempi supplementari della partita persa con lo Spezia). Francamente troppi, alla media di 2,5 a partita, esattamente come tanti sono quelli incassati in questo girone d’andata del campionato: 32 in 19 partite, in media 1,7 a partita.

Sul momento buio della difesa della Roma pesano molto anche gli errori dei singoli. Quelli di Pau Lopez oramai non si contano neanche più (sul tema, tra l’altro, a fine stagione potrebbe anche non essere rinnovato il contratto a Marco Savorani, attuale preparatore dei portieri della Roma). Ma negli ultimi tempi si sono ripetuti anche gli imbarazzi di Kumbulla, gli svarioni di Ibanez (clamorosi i due del derby) e le difficoltà (inattese) di Smalling.

Insomma, sembra più un problema di singoli che non di sistema, anche perché gli errori sono arrivati sempre in situazioni di sicurezza e mai con la squadra in difficoltà (per esempio per degli sbilanciamenti). Ecco allora che l’impressione è che se Fonseca dovesse trovare maggiore attenzione e più concentrazione da parte dei difensori, probabilmente avrebbe anche risolto il problema.

Fonte: Gazzetta dello Sport