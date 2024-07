CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 29 luglio 2024 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:40 – IN CORSO LE VISITE MEDICHE DI SOULE’ – Dopo essere sbarcato ieri a Roma, oggi Matias Soulè (21) sta svolgendo le visite mediche alla Paideia e poi andrà a Trigoria per firmare il suo contratto quinquennale con i giallorossi.

Ore 9:45 – SI RINFIAMMA LA PISTA BOGA – La Roma è alla ricerca di un ala sinistra che sia in grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica: nelle ultime ore è tornata a infiammarsi la pista Jeremie Boga (27), esterno ivoriano ora al Nizza. Fernandez-Pardo (19) del Gent l’altro nome al vaglio di Ghisolfi. (Leggo)

Ore 8:10 – ABRAHAM, BOVE E ZALEWSKI IN VETRINA – Tammy Abraham (26) è tornato nel mirino del Milan: la Roma continua a chiedere 25-30 milioni cash senza contropartite. Su Edoardo Bove (22) c’è l’interesse di Fulham e Fiorentina, i giallorossi chiedono 20 milioni. (Il Tempo)

Ore 7:30 – CORSA A DUE PER LA DESTRA – Marc Pubill (21) dell’Almeria o Lorenz Assignon (24) del Rennes: sembra essere ridotta ormai a due la scelta per il prossimo terzino destro della Roma. Ghisolfi non ha ancora rotto gli indugi, e punterà su uno dei due dopo aver completato l’affare Dovbyk. (Il Tempo)

Ore 7:00 – DOVBYK, IL PREZZO E’ FISSATO – Per arrivare a dama con Artem Dovbyk (27), la Roma sa già qual è il prezzo da raggiungere: il Girona aveva dato il via libera all’Atletico Madrid dopo aver ricevuto un’offerta di 32 milioni di euro più 6 di bonus. A Trigoria per ora si sono spinti a 32+3, ma con un rilancio sui bonus l’affare si chiuderebbe. (Gazzetta dello Sport)

