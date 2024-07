“ON AIR!” – PETRUZZI: “In arrivo Dovbyk e il terzino destro”, FOCOLARI: “Le premesse per una grande stagione della Roma ci sono tutte”, PRUZZO: “Soulè l’uomo in più, ma l’ucraino non ti dà le garanzie di Lukaku”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “La mia preoccupazione sulla rosa? Ho dei dubbi sulla difesa, non mi convince per niente il pacchetto di centrali e penso che al momento siamo inferiori all’anno scorso. Io penso che De Rossi, dopo aver allenato quella rosa lì per 6 mesi, avrebbe cambiato non dico tutti ma più della metà. Però deve fare i conti con una società che sta spendendo, ma non può arrivare a investire 200 milioni. Per cui De Rossi sa che quest’anno non si potrà fare tutto…De Rossi non vede Dybala come esterno d’attacco, per cui mi viene da pensare che la Roma, visto che sta spendendo quasi 40 milioni per la punta, giocherà con Soulè a destra, Dybala trequartista e un esterno a sinistra che potrebbe anche essere Pellegrini…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Dovbyk? La distanza tra le parti è minima, tra i due o tre milioni. E’ chiaro che il Girona ti dice: “Se l’Atletico mi garantiva 38 milioni, tu quelli mi devi dare” e penso che a quella cifra la Roma arriverà. Io penso che Dovbyk sarà a Roma prima della partenza per l’Inghilterra del 3 agosto, è quello il piano…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io penso che entro la fine di questa settimana arriveranno altri due giocatori: Dovbyk e il terzino destro. Il fondo Pif dietro a tutti questi investimenti sul mercato? Poveri Friedkin: prima gli dicevano che non tiravano fuori i soldi, e ora che li tirano fuori non sono i loro…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “L’arrivo di Soulè crea quell’entusiasmo perchè ci sta Dovbyk dietro la porta. Anche la Roma è sorpresa dell’entusiasmo per Soulè, nessuno se l’aspettava, ma è un entusiasmo sull’onda di Dovbyk. Soulè è molto amato anche dai ragazzini, ha una faccetta che piace ai più piccoli, un po’ come succede per El Shaarawy… Frattesi il colpo per il centrocampo? Io dico che andrebbe bene se prendessi Rabiot, anche solo per un anno…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Quello della Roma mi sembra un buon mercato a livello di colpi e investimenti fatti. Se si riesce a ricreare una rosa di giocatori di valore e rivendibili sarebbe già una cosa positiva. In questo momento pensare di creare rose con giocatori di una certa età con stipendi pesanti è una strada impraticabile. Cosa mi aspetto da Soulè? De Rossi lo ha voluto fortemente, ci punta tanto. Per me è un giovane di grande prospettiva, ha fatto un anno molto buono a Frosinone, è costato tanto ma questi sono gli investimenti che può e deve fare la Roma. Non è assolutamente un favore fatto alla Juventus, io lo promuovo alla grande…”

Federico Nisii (Radio Manà Manà Sport): “De Rossi sul mercato sfrutta il suo carisma, la sua capacità empatica e dialettica. E poi è un allenatore italiano che riesce ad avvicinare certi giocatore anche perchè parla benissimo in inglese, e questo non è un particolare trascurabile. Nel caso di Dovbyk non penso che siano state decisive le commissioni, non amate particolarmente dai Friedkin. Dovbyk è uno che segna ma fa anche tanti assist, e poi è fortissimo di testa, ha avuto numeri importanti anche in Ucraina: all’Atletico, con Griezmann e Omorodion, non sarebbe stata la stella. Io penso che la Roma venderà Abraham, però prima di pensare a un altro attaccante devi prendere assolutamente il terzino destro, un centrale di difensa e un centrocampista. Ora vi dico una follia: se punti su una stella come Dovbyk, quando non gioca lui ti puoi arrangiare anche con Shomurodov…”

Stefano Carina (Radio Radio): “Accoglienza sorprendente per Soulè? Conoscendo i tifosi della Roma no, io ricordo un’accoglienza incredibile per Cicinho con l’aeroporto bloccato… Il mercato resta in ritardo, ma i Friedkin stanno spendendo. Poi vedremo se hanno speso bene o male. Però hanno tirato fuori 23 milioni per Le Fee, 30 per Soulè, 35-36 per Dovbyk…alla fine hanno speso tanto. Poi qualcuno partirà, ma devono prendere altri giocatori. E’ legittimo l’entusiasmo. Per Dovbyk è una questione di giorni. La Roma ha l’accordo col ragazzo, che passerà da 1,5 di ingaggio ai 3,5 milioni in giallorosso. Bisogna pareggiare l’offerta fatta dall’Atletico Madrid al Girona. Come per Soulè, sarebbe veramente clamoroso se non si arrivasse alla fumata bianca…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’entusiasmo fa bene all’ambiente, poi aspettiamo le risposte del campo. Io penso che Soulè abbia l’impatto giusto, ci sono calciatori che lo possono supportare e un allenatore che lo ha voluto fortemente. Arriva in un posto dove ha la possibilità di diventare un numero uno, e le condizioni sono buone… Dovbyk? Io sono per Lukaku, che l’anno scorso ha dimostrato di essere un 9 affidabilissimo. Io questo ucraino lo conosco pochissimo, non può darti le stesse garanzie del belga. Però la prospettiva è di avere in Soulè l’uomo in più, lui deve fare nettamente la differenza…”

Furio Focolari (Radio Radio): “L’accoglienza per Soulè? Il tifoso della Roma è così, non c’è da meravigliarsi. L’aspettativa su Soulè è alta, è un giocatore importante, e De Rossi è convinto di aver fatto un grandissimo colpo. I Friedkin meritano, se la Roma prende anche Dovbyk è tanta roba… Tridente con Dybala e Soulè? Sulla carta andrebbe molto bene… De Rossi voleva giocatori che saltavano l’uomo, ora ne avrebbe due come Soulè e Dybala con un grande centravanti davanti. Questo sulla carta. Però le premesse ci sono tutte per una grande stagione della Roma…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “L’entusiasmo è sempre bello, il calcio vive della passione della gente. Anche lo sguardo di Soulè mi sembrava stupito del fatto che ci fosse tutta quella gente per lui. Soulè non è un campione, ma un aspirante campione. Non mi ha sorpreso tutta quella gente a Fiumicino per Soulè, l’entusiasmo trasmette energia anche ai calciatori che arrivano. L’argentino ha le caratteristiche per accendere i tifosi…”

