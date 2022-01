CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 3 gennaio 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 11:10 – Joao Sacramento, ormai ex vice di Mourinho, dovrebbe iniziare la sua carriera di allenatore dalla panchina del Benfica B. Lo riferiscono media portoghesi.

Ore 10:00 – Resiste la pista Vecino (30), giocatore in uscita dall’Inter che potrebbe essere l’affare low cost giusto per sistemare il centrocampo giallorosso. Lo riferisce Gianluigi Longari di Sky Sport.

Ore 9:50 – Bryan Reynolds (20) potrebbe anche tornare a giocare in MLS con la formula del prestito. (CBS Sports)

Ore 9:40 – Pinto al lavoro sulle uscite: Reynolds (20) è conteso tra Bruges e Anderlecht, Fazio (34) piace alla Sampdoria, Santon (30) in Francia e Turchia. No (per ora) all’Inter per Villar (23). (Il Messaggero)

Ore 9:20 – Si complicano le possibili operazioni Grillitsch (26) e Kamara (23): la Roma non ha le risorse economiche per sfidare la concorrenza. (Il Tempo)

Ore 8:50 – Offerto Tanguy Ndombele (25) del Tottenham, ma la Roma deve prima cedere Diawara (24) e Villar (23) per poter sostenere i costi dell’operazione. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:30 – Nonostante le sirene provenienti dal Sassuolo, il giovane attaccante Felix Afena-Gyan (18) non lascerà Trigoria. Anche Calafiori (19) non andrà al Cagliari fino a quando non sarà fatta chiarezza sulle condizioni di Spinazzola. (Il Messaggero)

