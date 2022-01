Roma, offerta per Maitland-Niles: nessuna risposta dall’Arsenal. Pinto può cambiare obiettivo

AS ROMA NEWS – La Roma potrebbe cambiare obiettivo e abbandonare la pista che porta a Maitland-Niles. I giallorossi infatti, scrivono dall’Inghilterra, non ha ancora avuto risposta dai Gunners.

Il club capitolino, afferma il portale Athletic.com, ha presentato nei giorni scorsi un’offerta all’Arsenal per avere l’esterno inglese ma da Londra non è arrivato alcun feedback.

La Roma punta ad avere il calciatore in prestito con diritto di riscatto, in modo da poterlo acquistare a giugno tramite i soldi che ricaverà dalle cessioni automatiche di Kluivert, Under e Pau Lopez.

Ma l’Arsenal per ora tace. Pinto non vuole aspettare ancora molto, e qualora dai Gunners non arrivasse un’apertura a trattare, il gm potrebbe decidere di cambiare obiettivo.

Fonte: Athletic.com