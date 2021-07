CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo lunedì 5 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 14:00 – Fissate per domani le visite mediche di Pau Lopez (26) con il Marsiglia. La trattativa aveva subito dei rallentamenti a causa di problemi familiari del portiere, che non era convinto del trasferimento in Francia. Decisiva in tal senso la chiamata di Jorge Sampaoli, allenatore dell’OM, che ha convinto lo spagnolo. (Sky Sport)

Ore 11:50 – Alla Roma, a caccia di un terzino sinistro, piace molto Ramy Bensebaini (26): il terzino del Borussia Monchengladbach ha una valutazione di circa 20 milioni ma le caratteristiche tecniche sarebbero perfette per il gioco di Mourinho. (Corrieredellosport.it)

Ore 11:15 – L’AS Roma ha annunciato l’ingaggio di Benedetta Glionna per la squadra femminile. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024. Nell’ultima stagione ha militato nell’Empoli collezionando 21 presenze e 15 reti. Passa alla Juventus invece Agnese Bonfantini. (asroma.com)

Ore 11:05 – Dopo l’ottimo Europeo sono tante le squadre interessate a Olsen (31): tra i club più attivi, riferisce Gianluigi Longari di Sportitalia su Twitter, ci sono West Ham, Lille e Real Sociedad. La Roma attende offerte.

Ore 10:00 – Joachim Maehle (24), terzino sinistro dell’Atalanta e tra i protagonisti dell’Europeo della Danimarca, è finito nel mirino di Roma e Atletico Madrid. I giallorossi ci pensano per sostituire Spinazzola. (Tmw.com)

Ore 9:45 – Nuovo obiettivo per la Roma: i giallorossi sono interessati all’esterno della Sampdoria e della nazionale danese Mikkel Damsgaard (21). Il calciatore piace anche a Inter, Juventus e Milan. (Il Secolo XIX)

Ore 9:20 – Potrebbe arrivare già oggi Rui Patricio (33), pronto a sbarcare nella Capitale. Pau Lopez (26), di contro, svolgerà in giornata le visite mediche con il Marsiglia. (Corriere dello Sport)

Ore 9:00 – Emerson Palmieri (26) in cima alla lista della Roma per la sinistra: è la prima scelta di Mourinho insieme a Marcos Alonso (30). Dimarco (23) il piano B, Marcelo il sogno difficilmente realizzabile. (Il Messaggero / La Repubblica)

