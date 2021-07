Sarri: “La Roma? I miei agenti dicono che ero vicino, io sinceramente non lo so”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Maurizio Sarri, nuovo tecnico della Lazio accostato alla Roma prima che il club giallorosso stupisse tutti con l’ingaggio di Josè Mourinho, è stato intervistato da Alfredo Pedullà.

“Quanto sono stato vicino alla Roma? Non ci ho mai parlato direttamente”, ha rivelato l’allenatore toscano a Sportitalia. “Secondo i miei agenti siamo stati abbastanza vicini, ma sinceramente non lo so“, ha dichiarato l’allenatore biancoceleste.

Sul derby del prossimo anno e sulla sfida con Mourinho, Sarri mette le mani avanti: “Però sarà Roma-Lazio, perché né io potrò segnare né lui salvare un gol. La squadra vince, non i giocatori. L’importante è che l’allenatore veda la squadra giocare bene, poi se io mi diverto la squadra lo avverte”.

Fonte: Sportitalia