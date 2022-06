CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 21 giugno 2022 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 17:15 – AOUAR PRIMA SCELTA INSIEME A FRATTESI – La Roma dividerà l’investimento stanziato per il centrocampo in due acquisti distinti: il francese Houssem Aouar (23) è uno dei preferiti di Pinto da affiancare a Davide Frattesi (23), la cui trattativa è ben avviata col Sassuolo. (iltempo.it)

Ore 15:50 – NESSUN CONTATTO PER KALAJDZIC – Sasa Kalajdzic (24) è finito nel mirino di Bayern Monaco e Borussia Dortmund, che hanno già lo Stoccarda. In Premier il Brighton ha sondato il terreno, ma non rappresenta una prima scelta per il calciatore. In Italia, invece, la Roma sta osservando il suo profilo, ma per il momento non ci sono stati ancora contatti concreti con lo Stoccarda. (bilde.de)

Ore 12:20 – FUZATO ALL’IBIZA, E’ UFFICIALE – Arriva il comunicato ufficiale della Roma che annuncia il trasferimento di Daniel Fuzato (25) all’Ibiza a titolo definitivo...LEGGI IL COMUNICATO UFFICIALE

Ore 11:10 – CAVANI, LA SALERNITANA OFFRE UN BIENNALE – Edinson Cavani (35), attaccante accostato alla Roma nelle ultime ore, è corteggiato dalla Salernitana che gli ha offerto un biennale da 2 milioni a stagione, più 200mila euro di bonus per ogni gol segnato. (Sportmediaset.it)

Ore 10:30 – IL SASSUOLO SU CARLES PEREZ – Anche il Sassuolo è molto interessato all’attaccante giallorosso Carles Perez (24). I colloqui sono stati aperti nell’ambito dell’affare Frattesi. (Tuttosport)

Ore 10:00 – SGAMBETTO A MOU PER AGUERD – José Mourinho vuole un difensore centrale, possibilmente mancino, per rendere più solida e sicura la sua Roma. L’allenatore aveva puntato e segnalato il nazionale marocchino Nayef Aguerd (26), ieri presentato dal West Ham. Ma i Friedkin non hanno potuto accontentarlo davanti alle richieste del Rennes. E infatti gli inglesi hanno speso una cifra spaventosa acquistarlo: 35 milioni di euro. (Corriere dello Sport)

Ore 9:30 – SOLBAKKEN, EINTRACHT E NAPOLI DIETRO LA ROMA – Si accende la corsa a Ola Solbakken (23). La Roma si è mossa in tempo ed attualmente è in pole position, ma nelle retrovie cominciano a sorgere altre pretendenti. Dietro i giallorossi, infatti, ci sono sia l’Eintracht Francoforte che il Napoli. (Sportitalia)

Ore 8:50 – GUEDES VERSO ROMA, DIAWARA E DARBOE AL VALENCIA – La Roma insiste per Guedes (25), al Valencia potrebbero finire Diawara (24) e Darboe (21) più un conguaglio di 20-22 milioni di euro. (Gazzetta dello Sport)

Ore 8:00 – DALLA SPAGNA: MOU VUOLE CAVANI – Mourinho vuole Edinson Cavani (35) come vice Abraham. Lo riferiscono media spagnoli. La lista dei corteggiatori del classe ’87 è però molto lunga: ci sono tra le altre Real, Arsenal, Juventus e Atletico Madrid. (El Nacional)

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!