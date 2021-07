CALCIOMERCATO ROMA LIVE! – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo martedì 6 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Ore 10:55 – Ferrero, presidente della Samp, prova a togliere Damsgaard (21) dal mercato: “Non lo vendo, a meno che non arrivi un’offerta che ci emoziona”. Il centrocampista danese era stato accostato alla Roma. (Il Secolo XIX)

Ore 10:00 – Non è ancora sfumata la pista che porta a Jerome Boateng (32), difensore tedesco che si è svincolato dal Bayern Monaco. Il giocatore non ha ancora reso nota la sua prossima squadra, e la Roma resta ancora in corsa. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:45 – Tentativo in extremis del Lipsia per trattenere Justin Kluivert (21). Negli ultimi giorni il club tedesco ha bussato nuovamente alle porte di Trigoria per trovare una soluzione e riportare in Bundesliga l’attaccante olandese. (Il Messaggero)

Ore 9:30 – Pau Lopez (26) è a Marsiglia, oggi sosterrà le visite mediche con il club francese. L’annuncio della sua cessione in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo dopo una ventina di presenze, potrebbe arrivare nel pomeriggio.

Ore 8:30 – Contatti in corso per Bensebaini (26), terzino del Borussia Moenchengladbach che piace a Mourinho. Gli altri profili al vaglio sono quelli di Reinildo Mandava (27) del Lille, oltre ad Alonso (30) e Emerson Palmieri (26) del Chelsea. (Sky Sport)

Ore 8:00 – Ai dettagli l’affare Rui Patricio (33): la Roma è arrivata a offrire 10 milioni più 3 di bonus. Visite mediche in settimana. (Il Messaggero / Corriere dello Sport)

