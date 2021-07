Italia da sogno, azzurri in finale: Spagna battuta ai rigori 5-3. Di Jorginho il gol decisivo

ALTRE NOTIZIE – L’Italia vola in finale. Battuta la Spagna di Luis Enrique dopo una partita interminabile, decisa soltanto ai calci di rigore dopo 120 minuti di grande equilibrio conclusi sull’1 a 1.

Parte bene l’Italia, più spigliata e determinata, ma poi col passare dei minuti la Spagna comincia a prendere possesso del pallino del gioco e diventa più pericolosa. La grande occasione ce l’ha Dani Olmo a metà ripresa, ma Donnarumma salva.

Nel finale di frazione chance anche per gli azzurri con Emerson Palmieri, che al 44esimo coglie la traversa su assist di Insigne. Nella ripresa la gara resta molto equilibrata: la Spagna punge con Busquets che col destro a giro manda la palla di poco alta, poi Chiesa impegna Unai Simon con un destro incrociato.

Quindi arriva la svolta: è il minuto 61, l’Italia riparte da Donnarumma, Insigne lancia Immobile che viene anticipato, la palla arriva a Chiesa che entra in area e con uno splendido destro a giro batte il portierone spagnolo. I ragazzi di Luis Enrique reagiscono e sfiorano il pari con Oyarzabal che di testa cicca un pallone facile facile a due passi da Donnarumma.

L’Italia però è pericolosa sulle ripartenze: Chiesa, scatenato, ispira gli azzurri che con Berardi, subentrato a un deludente Immobile, impegna Unai Simon. All’80’ però arriva la fiammata di Morata che, servito da Olmo, fa secco Donnarumma con un sinistro piazzato rasoterra. Il pari cambia l’inerzia del match, con la Spagna che prende coraggio e spinge alla ricerca del sorpasso, ma non ci sono più occasioni. E così si va ai supplementari.

Durante i primi 15 minuti l’Italia rischia su un batti e ribatti in area dopo una respinta di Donnarumma su punizione degli spagnoli. Le furie rosse sono più in palla e insistono, mentre gli azzurri sembrano sulle gambe. Nel secondo supplementare Berardi va in gol ma in posizione di offside. Le due squadre finiscono in riserva e si va ai rigori.

Dal dischetto sbaglia subito Locatelli, con Unai Simon che respinge. Ma anche Olmo fallisce: calcia alle stelle. Segna Belotti, che tira forte e angolato. Non sbaglia nemmeno Moreno. Bonucci spiazza il portiere e riporta avanti l’Italia, ma Thiago è freddissimo e fa 2 a 2. Freddo anche Bernardeschi, che la mette sotto al sette. Poi è il turno di Morata, che si fa ipnotizzare da Donnarumma. Quindi è Jorginho a spiazzare Unai Simon: l’Italia vola in finale, con gli azzurri che fanno festa inneggiando cori per Spinazzola.

Giallorossi.net – A. Fiorini