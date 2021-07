Pau Lopez, visite mediche “laboriose” col Marsiglia ma oggi dovrebbe firmare. Poi il via libera per Rui Patricio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Pau Lopez al Marsiglia, ci siamo. Ieri il portiere spagnolo ha svolto le visite mediche per il club francese, che sono state piuttosto “laboriose” per via dell’infortunio alla spalla occorso qualche mese fa al giocatore della Roma. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport (R. Maida).

Nonostante questo, l’acquisto in prestito con diritto di riscatto a 12 milioni, che diventerà obbligo alla ventesima presenza, non sembra essere in dubbio e già oggi è atteso il comunicato ufficiale da parte della Roma. Quello che sembra meno certo è che scatti il riacquisto di Pau Lopez da parte del Marsiglia.

Lo spagnolo infatti dovrà vedersela con Steve Mandanda, 36 anni, esperto portiere del Marsiglia che non ha intenzione di lasciare il posto da titolare al giallorosso. Staremo a vedere.

Intanto il passaggio di Pau Lopez al Marsiglia avvicina l’arrivo di Rui Patricio: siamo alla stretta finale. La Roma e il Wolverhampton stanno ancora trattando, il portoghese sarà pagato una decina di milioni di euro. Si attende solo l’ufficialità di Lopez ai transalpini per dare l’ultima accelerata, quella finale.

Fonte: Corriere dello Sport