Roma, Bensebaini costa tanto. Restano in lizza Dimarco e Biraghi, spunta Alioski a parametro zero

CALCIOMERCATO ROMA NEWS – Il nome di Remy Bensebaini, terzino sinistro algerino di 26 anni del Borussia Monchengladbach, resta quello più gettonato sui giornali in chiave Roma: è una richiesta di Josè Mourinho, che apprezza molto le qualità fisiche e tecniche del calciatore.

Lo sa bene il club tedesco, che non vorrebbe perderlo. E per lasciarlo partire non ha intenzione di fare sconti: servono 20 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che il Chelsea vuole per Emerson Palmieri, l’altro terzino nel mirino della Roma e per il quale Pinto ha già preso informazioni tramite l’agente dell’italo-brasiliano.

Cifre importanti, richieste alte per un ruolo che fino a qualche giorno fa non era una priorità del mercato giallorosso, ma che con l’infortunio di Spinazzola lo è improvvisamente diventato. Un bel problema per la Roma, che deve fare i conti con un budget di certo non illimitato, soprattutto ora che è alle prese con lo sfoltimento degli esuberi.

Per questo motivo, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, la Roma è ritornata a bomba sui profili low-cost che vengono dal nostro campionato. Il primo obiettivo è Federico Dimarco, 23 anni, dell’Inter: può arrivare a Trigoria anche nell’ambito di qualche scambio con i nerazzurri. L’altro profilo al vaglio è quello di Biraghi, 28 anni, terzino mancino della Fiorentina.

Punta forte invece sul nome di Ezgjan Alioski l’edizione odierna de Il Tempo (E. Zotti): l’esterno macedone, 29 anni, potrebbe arrivare a zero dopo essersi svincolato dal Leeds. La Roma è già in contatto con l’entourage del giocatore che è seguito anche da Milan e Napoli. Alioski, scrive il quotidiano, rappresenterebbe un jolly per la fascia visto che può giocare anche più avanzato.

