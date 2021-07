Mou fa piazza pulita: Pedro finisce tra gli esuberi, Dzeko e Smalling sul mercato

AS ROMA NEWS – Domani si comincia sul serio. Ma intanto Josè Mourinho ha iniziato a fare chiarezza su chi sono i calciatori con cui ha intenzione di lavorare al progetto Roma e chi no. Tra questi, rivela l’edizione odierna de Il Messaggero (S. Carina), non c’è lo spagnolo Pedro.

L’attaccante finirà addirittura nella lista degli esuberi, e cioè quei calciatori che si alleneranno a parte e che non faranno parte del gruppo guidato da Josè Mourino nel ritiro giallorosso. Una mossa a sorpresa che spingerà Pedro a trovarsi un’altra squadra, così come tutti gli altri giocatori, da Pastore a Nzonzi, che non sono più “desiderati” a Trigoria.

Ma le sorprese non finiscono qui: il quotidiano romano infatti rivela che anche altri due leader della Roma sono pronti a partire. Si tratta di Chris Smalling, che non convince Mourinho, e soprattutto Edin Dzeko. L’agente del bosniaco ha ricevuto mandato di trovare una squadra per il centravanti, mentre per il centrale inglese la Roma ascolterà tutte le offerte.

Sia Dzeko che Smalling però da domani si alleneranno con il resto del gruppo, ma la Roma ha comunque preso una decisione sui due giocatori: non sono più considerati punti fermi del progetto giallorosso firmato Mou e Tiago Pinto. Il primo per motivi economici, il secondo per questioni fisiche.

