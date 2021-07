MOURINHO: “Spinazzola non tornerà prima di gennaio, sarà il nostro acquisto del mercato invernale”

AS ROMA NEWS – Josè Mourinho torna a parlare a talkSPORT e lo fa sfiorando anche l’argomento Roma commentando l’infortunio di Leonardo Spinazzola, operato ieri in Finlandia al tendine d’Achille.

“Dispiaciuti per il suo infortunio? Pensate io”, ha detto lo Special One all’emittente radiofonica inglese. “Il ritorno in campo? Non prima di gennaio. Sarà come un acquisto del mercato invernale“.

Mourinho ha poi parlato della partita di stasera dell’Inghilterra nell’altra semifinale dell’Europeo: “La Danimarca non è l’Ucraina, serve attenzione. Prima della partita con l’Ucraina ho detto che non era un problema se Gareth decideva di far riposare i giocatori che avevano il cartellino giallo o di far riposare Harry Maguire a causa della sua forma fisica, ero completamente convinto che sarebbe stata una partita facile”.

Fonte: talkSPORT