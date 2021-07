CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 14 luglio 2021 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 12:10 – La Roma prepara l’accelerata per Xhaka (28): tra oggi e domani i giallorossi alzeranno l’offerta avvicinandosi ai 18 milioni necessari per chiudere tramite l’inserimento di bonus facili. (Calciomercato.com)

Ore 10:15 – Roma pronta a tornare alla carica per Belotti (27): i giallorossi potrebbero inserire contropartite tecniche per convincere Cairo. I nomi in ballo sono quelli di Kumbulla, che ritroverebbe Juric, e soprattutto Tommaso Milanese, che interessa molto ai granata. (Tuttosport)

Ore 9:20 – Alessandro Florenzi (30) si allenerà con Mourinho in prima squadra e non con i fuori rosa. Il suo agente Alessandro Lucci continua a cercargli una nuova sistemazione, ma finora non ha ricevuto offerte. Il terzino dunque tornerà a tutti gli effetti un giocatore della Roma e ai primi di agosto raggiungerà con Cristante la squadra in ritiro in Portogallo. (Corriere dello Sport)

Ore 8:10 – Preso Rui Patricio, ora Pinto si sta concentrando sull’affare Xhaka (28). la Roma è ferma a 15 milioni e sta temporeggiando aspettando che il giocatore ribadisca ulteriormente ai Gunners la volontà di trasferirsi nella capitale. La sensazione è che questo stallo presto si sbloccherà. (Corriere dello Sport)

Seguono aggiornamenti…