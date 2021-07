LIVE! Calendario Serie A: sarà Roma-Fiorentina alla prima di campionato, poi la Salernitana. Derby alla sesta giornata di andata (FOTO)

AS ROMA NEWS – Ancora pochi minuti, poi verrà svelato il nuovo calendario della Serie A, stagione 2021-2022. L’evento verrà trasmesso in diretta su DAZN, il canale che si è aggiudicato i diritti tv per la prossimo campionato.

La grande novità di quest’anno sarà il formato del calendario: per la prima volta infatti il girone di ritorno non sarà speculare a quello dell’andata, sulla base di quanto avviene già in campionati come Premier League, Liga e Ligue 1.

La prima giornata si giocherà nel weekend del 21-22 agosto, con il campionato che si chiuderà esattamente 9 mesi dopo il 22 maggio. Cinque turni infrasettimanali datati 22 settembre, 27 ottobre, 1° e 22 dicembre e 6 gennaio. Cinque soste per le nazionali: 5 settembre, 10 ottobre, 14 novembre, 30 gennaio (per la Coppa d’Africa), 27 marzo. Sosta di Natale tra il 23 dicembre e il 5 gennaio.

IL LIVE DEL SORTEGGIO

Questo il quadro del sorteggio in diretta del calendario della Roma:

GIORNE DI ANDATA:

1a giornata: Roma-Fiorentina

2a giornata: Salernitana-Roma

3a giornata: Roma-Sassuolo

4a giornata: Verona-Roma

5a giornata: Roma-Udinese

6 giornata: Lazio-Roma (26 settembre)

7a giornata: Roma-Empoli

8a giornata: Juventus-Roma

9a giornata: Roma-Napoli

10a giornata: Cagliari-Roma

11a giornata: Roma-Milan

12a giornata: Venezia-Roma

13a giornata: Genoa-Roma

14a giornata: Roma-Torino

15a giornata: Bologna-Roma

16a giornata: Roma-Inter

17a giornata: Roma-Spezia

18a giornata: Atalanta-Roma

19a giornata: Roma-Sampdoria

GIRONE DI RITORNO

20a giornata: Milan-Roma

21a giornata: Roma-Juventus

22a giornata: Roma-Cagliari

23a giornata: Empoli-Roma

24a giornata: Roma-Genoa

25a giornata: Sassuolo-Roma

26a giornata: Roma-Verona

27a giornata: Spezia-Roma

28a giornata: Roma-Atalanta

29a giornata: Udinese-Roma

30a giornata: Roma-Lazio

31a giornata: Sampdoria-Roma

32a giornata: Roma-Salernitana

33a giornata: Napoli-Roma

34a giornata: Inter-Roma

35a giornata: Roma-Bologna

36a giornata: Fiorentina-Roma

37a giornata: Roma-Venezia

38a giornata: Torino-Roma

ORE 18:50 – Milan-Roma sarà invece la prima giornata del girone di ritorno.

ORE 18:50 – Ecco la prima giornata di campionato: la Roma giocherà contro la Fiorentina.

ORE 18:40 – La cerimonia ha avuto inizio, mancano ancora pochi minuti prima del sorteggio delle prime giornate di campionato. Vi daremo in diretta gli aggiornamenti sul calendario, a cominciare dalla prima giornata.