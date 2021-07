TIAGO PINTO: “Dzeko ha un rapporto speciale con Mourinho, sarà importante per noi. Vincere? Se lavoreremo bene, ci riusciremo presto”

AS ROMA NEWS – Tiago Pinto, general manager del club capitolino, ha parlato a DAZN nel corso della presentazione del calendario della Serie A 2021-2022. Queste le sue parole:

Cosa si aspetta da questa stagione?

Noi stiamo lavorando per Mourinho e per la Roma. Siamo felici e motivati, l’arrivo di Mourinho ha portato entusiasmo, ma abbiamo molto lavoro di fare per migliorare la Roma.

Tormentone Dzeko: dai social sembra motivato. E’ così’?

Si, sta bene ed è molto motivato. Mourinho ha un rapporto speciale con Dzeko e ci aspettiamo che sarà importante per noi come lo è stato nelle scorse stagioni.

Come avete convinto Mourinho con questa trattativa lampo?

Un allenatore come Mourinho si convince per il progetto, per le idee, ma anche per il cuore. L’empatia con i Friedkin è stata decisiva. Lui ha vinto in tutti i club, ma lo abbiamo convinto per un progetto diverso, nel quale si ha l’ambizione di vincere nel giro di tre anni.

Mourinho ha chiesto tempo. I tifosi però sono impazienti. Si possono conciliare le due cose?

Nell’immediato dobbiamo vincere domani l’amichevole contro il Montecatini. Mourinho è stato bravo nella conferenza, noi dobbiamo parlare del lavoro e del tempo. Ma giocheremo sempre per vincere. Siamo tutti qui per vincere, per conquistare qualcosa per la Roma. Ma è una strada che dobbiamo fare insieme. E se lavoreremo bene, i titoli arriveranno presto.

Fonte: DAZN