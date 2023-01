CALCIOMERCATO ROMA LIVE – Tutto il mercato giallorosso minuto per minuto

CALCIOMERCATO ROMA MINUTO PER MINUTO – Tutte le notizie di mercato aggiornate in tempo reale di questo mercoledì 25 gennaio 2023 sotto forma di “brevissima”, che interessano direttamente o indirettamente la Roma.

Una rubrica speciale offerta da Giallorossi.net ai suoi lettori, per restare comodamente aggiornati su tutti gli sviluppi del calciomercato giallorosso.

Le ultimissime in tempo reale:

Ore 10:30 – ANCHE ADAMA TRAORE’ IN CORSA PER L’ATTACCO – Oltre a Ziyech e Duelofeu, la Roma sta tenendo in considerazione anche Adama Traorè (26) per l’attacco in caso di cessione di Zaniolo. Sull’esterno offensivo, in scadenza di contratto con il Wolverhampton, c’è però anche il Napoli. (Corriere della Sera / Leggo)

Ore 10:00 – ZIYECH ATTENDE LA ROMA – E’ Hakim Ziyech (29) il giocatore che la Roma proverà a prendere in caso di cessione di Zaniolo. Il marocchino ha voglia di rimettersi in gioco altrove. Su di lui c’è anche l’Everton, che però è in piena lotta per non retrocedere. La Roma può prenderlo in prestito con obbligo di riscatto condizionato. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:55 – KLUIVERT-VALENCIA, IL RISCATTO E’ RIMANDATO – Niente riscatto di Justin Kluivert (23) a gennaio. Il Valencia tratterà con la Roma a giugno cercando uno sconto sui 15 milioni stabiliti per l’acquisto a titolo definitivo dell’olandese. (Il Tempo)

Ore 9:10 – SU SHOMURODOV PIOMBA ANCHE LO SPEZIA – Continuano ad arrivare manifestazioni di interesse per Eldor Ehomurodov (27): l’ultima squadra che lo ha chiesto è lo Spezia. Pinto per ora continua a chiedere un trasferimento a titolo definitivo. (Gianlucadimarzio.com)

Ore 8:40 – VINA SALUTA, VA AL BOURNEMOUTH – Matias Vina (25) saluta e si trasferisce in Premier, e più precisamente al Bournemouth. La Roma incasserà un milione di euro di prestito oneroso, gli inglesi avranno un diritto di riscatto a giugno. (Sky Sport)

Ore 8:00 – ZANIOLO-MILAN, TUTTO FERMO – La Roma non ha ancora ricevuto una proposta da parte del Milan per Zaniolo (23), ma non accetterà offerte al ribasso o che non prevedano un obbligo di riscatto certo. Si attende la mossa dei rossoneri, se mai ci sarà.

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!