ULTIME DA TRIGORIA – Zaniolo in gruppo, ok Wijnaldum, ancora differenziato per Pellegrini

AS ROMA NEWS – Giornata di allenamenti a Trigoria, dove la Roma sta preparando la sfida di Napoli in programma domenica sera alle 20:45 al Maradona.

Nicolò Zaniolo si è allenato regolarmente in gruppo, ma non dovrebbe prendere parte alla trasferta salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo momento.

Ok anche Gini Wijnaldum, rientrato ormai in pianta stabile con la squadra anche se il per il suo completo recupero c’è ancora bisogno di un po’ di tempo.

Non si è visto invece Pellegrini, che anche oggi svolge differenziato: da quanto però filtra da Trigoria, il capitano dovrebbe tornare ad allenarsi in gruppo domani, e dunque la sua presenza in campo contro i partenopei non è in dubbio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini